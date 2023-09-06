زعيم صرب البوسنة يهدّد بمنع الممثل السامي الدولي من دخول الكيان الصربي

صعّد زعيم "جمهورية صرب البوسنة" (صربسكا) ميلوراد دوديك خلافه مع الممثّل السامي الدولي كريستيان شميت بإعلانه الأربعاء عزمه على إصدار مرسوم يمنع المسؤول عن فرض تطبيق اتّفاق دايتون للسلام من دخول أراضي الكيان الصربي.



والزعيم السياسي لصرب البوسنة، المقرّب من الكرملين، على خلاف منذ أشهر مع السياسي الألماني الجنسية ولا يعترف بسلطته منذ تعيينه في هذا المنصب عام 2021 لأنّ مجلس الأمن الدولي لم يصادق على تعيينه، خلافاً لسابقيه، بسبب تحفّظات روسيا والصين.



وقال دوديك للصحافيين من بانيا لوكا، العاصمة الإدارية لصرب البوسنة، "نحن لا نحترم شميت. نحن بصدد صياغة مرسوم منذ الصباح حول كيفية طرده وتوقيفه عندما يأتي" إلى صربسكا.

