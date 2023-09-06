زيلينسكي حذر أمام بلينكن من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا: سنجتازه سويّاً مع شركائنا

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال استقباله في كييف وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، من "شتاء صعب" ينتظر أوكرانيا.



واشار زيلينسكي إلى أن"هناك شتاء صعب أمامنا، لكنّنا سعداء لأنّنا لسنا لوحدنا خلال هذا الشتاء. سنجتازه سويّاً مع شركائنا".



وابدى الرئيس الاوكراني شكره للولايات المتحدة على مساعدتها لبلاده في قطاع الطاقة الذي تعرض العام الماضي لضربات روسية ممنهجة.