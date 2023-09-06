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اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا

أخبار دولية
2023-09-06 | 14:03
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اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
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اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا

كل ملفات العرب حضرت في الدورة الستين لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي انعقد في القاهرة امس واليوم.

صحيح ان القضية الفلسطينية كانت اولوية في النقاش الا ان الملف السوري ايضاً اخذ حيزا من البحث في ظل تأكيد من الامين العام لجامعة الدول العربية على حصول تقدم في عملية تطبيق الالتزامات. 

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