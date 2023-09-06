فرار عنصر بالجيش البريطاني متهم بالإرهاب من سجن في لندن

فرار عنصر بالجيش البريطاني متهم بالإرهاب من سجن في لندن

أعلنت شرطة لندن أن عنصرًا بالجيش البريطاني موقوفًا بتهم مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية فر من سجنه في جنوب العاصمة صباح الأربعاء.



ويعتقد أن دانيال عابد خليفة (21 عامًا) فر من سجن واندسوورث في جنوب لندن قرابة الساعة 7:50 (06:50 ت غ).



وكان خليفة مثل أمام محكمة في لندن في 28 كانون الثاني ووضع في الحبس الإحتياطي على خلفية حادثين وقعا في قاعدة سلاح الجو الملكي في ستافورد (وسط إنكلترا) قرب ثكنات الجيش حيث كان يقيم.



وخليفة متهم بأنه حاول في آب 2021 الحصول على معلومات يحتمل أن تفيد شخصًا يرتكب عملًا إرهابيًا أو يحضر له، وفق الشرطة.



وهو متهم أيضًا بوضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الإعتقاد بأن هذا الغرض يحتمل أن ينفجر في قاعدة سلاح الجو الملكي في الثاني من كانون الثاني 2023.