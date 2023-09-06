الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أميليا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
27
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
27
o
الجنوب
27
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
فرار عنصر بالجيش البريطاني متهم بالإرهاب من سجن في لندن
أخبار دولية
2023-09-06 | 14:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
فرار عنصر بالجيش البريطاني متهم بالإرهاب من سجن في لندن
فرار عنصر بالجيش البريطاني متهم بالإرهاب من سجن في لندن
أعلنت شرطة لندن أن عنصرًا بالجيش البريطاني موقوفًا بتهم مرتبطة بالإرهاب وبانتهاك قانون الأسرار الرسمية فر من سجنه في جنوب العاصمة صباح الأربعاء.
ويعتقد أن دانيال عابد خليفة (21 عامًا) فر من سجن واندسوورث في جنوب لندن قرابة الساعة 7:50 (06:50 ت غ).
وكان خليفة مثل أمام محكمة في لندن في 28 كانون الثاني ووضع في الحبس الإحتياطي على خلفية حادثين وقعا في قاعدة سلاح الجو الملكي في ستافورد (وسط إنكلترا) قرب ثكنات الجيش حيث كان يقيم.
وخليفة متهم بأنه حاول في آب 2021 الحصول على معلومات يحتمل أن تفيد شخصًا يرتكب عملًا إرهابيًا أو يحضر له، وفق الشرطة.
وهو متهم أيضًا بوضع غرض ما بقصد دفع شخص آخر على الإعتقاد بأن هذا الغرض يحتمل أن ينفجر في قاعدة سلاح الجو الملكي في الثاني من كانون الثاني 2023.
أخبار دولية
الجيش البريطاني
لندن
التالي
عودة الرسائل الخطية في دارفور مع انقطاع خدمة الهاتف والانترنت
قتيل في هجوم روسي بمسيّرات في منطقة أوديسا الأوكرانية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-31
حريق هائل يلتهم حانتين مهجورتين في لندن... اندلع الأوّل قبل حوالي 15 دقيقة من اندلاع الحريق الثاني وهذا ما حصل! (فيديو)
منوعات
2023-08-31
حريق هائل يلتهم حانتين مهجورتين في لندن... اندلع الأوّل قبل حوالي 15 دقيقة من اندلاع الحريق الثاني وهذا ما حصل! (فيديو)
0
أخبار دولية
2023-08-27
شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات
أخبار دولية
2023-08-27
شرطة لندن في حال تأهب بعد "اختراق" نظام تكنولوجيا معلومات
0
منوعات
2023-08-24
مخاوف على سلامتها كشفت الحقيقة...غموض يلف وفاة رضيعة في لندن: إليكم ما حصل!
منوعات
2023-08-24
مخاوف على سلامتها كشفت الحقيقة...غموض يلف وفاة رضيعة في لندن: إليكم ما حصل!
0
أخبار دولية
2023-08-19
الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن
أخبار دولية
2023-08-19
الشرطة البريطانية تستجوب سفير بورما السابق في لندن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:05
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع في السودان
أخبار دولية
16:05
البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع في السودان
0
أخبار دولية
16:00
روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن توريد مليون طن من الحبوب
أخبار دولية
16:00
روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن توريد مليون طن من الحبوب
0
أخبار دولية
14:44
واشنطن تختبر بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات
أخبار دولية
14:44
واشنطن تختبر بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات
0
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
06:00
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
منوعات
06:00
خطف ابنة الـ10 سنوات وعنفها بأبشع الطرق بهدف الزواج منها لاحقا... قصة مرعبة انتهت بالانتحار!
0
أمن وقضاء
2023-05-25
قتيل جراء تدهور شاحنته في ملتقى النهرين
أمن وقضاء
2023-05-25
قتيل جراء تدهور شاحنته في ملتقى النهرين
0
أخبار دولية
2023-08-17
تركيا وجّهت "تحذيرا" لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود
أخبار دولية
2023-08-17
تركيا وجّهت "تحذيرا" لروسيا بعد استهدافها سفينة شحن في البحر الأسود
0
أخبار لبنان
02:18
شركة BOB: بإمكان المواطنين طلب بطاقتنا عبر الإنترنت
أخبار لبنان
02:18
شركة BOB: بإمكان المواطنين طلب بطاقتنا عبر الإنترنت
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
رياضة
14:10
المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة
0
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
رياضة
14:06
مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي
0
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
أخبار دولية
14:03
اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:52
"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
تقارير نشرة الاخبار
13:51
حوار بري مكبل بشروط مسبقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
تقارير نشرة الاخبار
13:48
من لم يدرّس عوقب بالخصم!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:45
هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"
تقارير نشرة الاخبار
13:41
شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
فنّ
04:42
وديع الشيخ يندب علي زين الأتات بصوته في الوداع الأخير (فيديو)
2
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
أمن وقضاء
07:47
العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان
3
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
رياضة
11:23
بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!
4
فنّ
05:16
الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"
فنّ
05:16
الموت يُفجع أمل عرفة... "الغصّة كبيرة بغيابك"
5
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
أمن وقضاء
10:46
العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل
6
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
حال الطقس
01:07
متى تنحسر الكتل الحارة؟
7
فنّ
05:10
ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!
فنّ
05:10
ليليان نمري تبارك لخطيب ضحية انفجار المرفأ سحر فارس: ما عمل شي غلط وحلّوا عن سماهم!
8
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
منوعات
11:15
شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More