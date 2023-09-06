روسيا وتركيا تتوصلان إلى اتفاق بشأن توريد مليون طن من الحبوب

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق مبدئي بشأن توريد مليون طن من الحبوب، لافتا إلى أن العمل على التفاصيل الفنية سيبدأ في المستقبل القريب.



وأكد غروشكو، وفق "روسيا اليوم" أنه تم التوصل إلىكل الاتفاقات الأساسية، متوقّعا "أن ندخل في اتصالات عمل مع جميع الأطراف في المستقبل القريب لوضع جميع الجوانب الفنية للمخطط الخاص بهذه الإمدادات".



وشدد على أنهم "بحاجة إلى النظر في عدد من القضايا"، موضحا أنها الخدمات اللوجستية والمالية وأكثر من ذلك بكثير، والطرق ودول المقصد والكمية.