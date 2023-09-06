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البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع في السودان
أخبار دولية
2023-09-06 | 16:05
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البرهان يصدر مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع في السودان
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مرسوما دستوريا بحل قوات الدعم السريع في السودان.
ودعا البرهان الجيش السوداني والجهات المعنية لوضع قرار حل قوات الدعم السريع موضع التنفي.
وأوضح مجلس السيادة السوداني أن قرار حل الدعم السريع يأتي بسبب "انتهاكاتها الجسيمة ضد المدنيين".
أخبار دولية
البرهان
قوات الدعم السريع
السودان
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