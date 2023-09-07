بلينكن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال زيارة إلى كييف لم يعلن عنها مسبقاً عن مساعدات جديدة من واشنطن لأوكرانيا "يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار" للتصدّي للغزو الروسي.



وقال بلينكن إنّ "الولايات المتحدة ملتزمة منح أوكرانيا الوسائل اللازمة لكتابة مستقبلها (...) واليوم، نعلن مساعدات جديدة يبلغ مجموعها أكثر من مليار دولار"، معتبراً أنّ "المساعدات الأميركية ستسمح للهجوم الأوكراني باكتساب زخم أكبر".

