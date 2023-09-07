الاتحاد الاوروبي يدين "تقييد" حركة سفيره في النيجر

استنكر الاتحاد الأوروبي الأربعاء "تقييد" حركة سفيره في النيجر حيث استولى انقلابيون على السلطة في 26 تموز/يوليو واحتجزوا منذ ذلك الحين الرئيس المنتخب محمد بازوم.



وقال الاتحاد الاوروبي في بيان إنّه "يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي الثلاثاء 5 أيلول/سبتمبر بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية".



واضاف البيان "بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تمّ اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادرًا على القيام بمهمته مع الاحترام الكامل للاتفاقية المذكورة".



وولم يذكر البيان أي تفاصيل حول الحادث المذكور.

