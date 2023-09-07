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الامم المتّحدة تدين الهجوم الروسي "المروّع" على سوق في اوكرانيا

أخبار دولية
2023-09-07 | 00:21
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الامم المتّحدة تدين الهجوم الروسي &quot;المروّع&quot; على سوق في اوكرانيا
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الامم المتّحدة تدين الهجوم الروسي "المروّع" على سوق في اوكرانيا

دانت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دنيز س. براون الأربعاء الهجوم الروسي "المروّع" الذي أودى بحياة 17 شخصاً على الأقل في مدينة قريبة من الجبهة في منطقة دونيتسك.
     
وكتبت في بيان أنّها تدين "الهجوم المروّع الذي وقع قبل ساعات قليلة واستهدف سوقاً مزدحمة في كوستيانتينيفكا مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات البالغين والأطفال في هذا المجتمع الذي تمزقه الحرب" معربة عن "صدمتها".
     
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان مسؤولين أوكرانيين أنّ ضربة مدفعية روسية على سوق في شرق أوكرانيا صباح الأربعاء أسفرت عن مقتل 17 مدنياً على الأقلّ.
     

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