البيت الأبيض يدين الهجمات الروسية "الوحشية" على أوكرانيا

دان البيت الأبيض الأربعاء "الهجمات الوحشية" الأخيرة التي شنّتها القوات الروسية على أوكرانيا ولا سيّما القصف المدفعي الذي استهدف سوقاً تجارية في شرق هذا البلد وأوقع 16 قتيلاً على الأقلّ.



وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار إنّ "هذه الهجمات الوحشية التي تشنّها روسيا تؤكّد الحاجة إلى مواصلة دعم الشعب الأوكراني في الدفاع عن أراضيه".



وأتى موقف البيت الأبيض بعد ساعات من إعلان مسؤولين أوكرانيين أنّ ضربة مدفعية روسية على سوق في شرق أوكرانيا صباح الأربعاء أسفرت عن مقتل 16 مدنياً على الأقلّ.