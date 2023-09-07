النقل الجوي العالمي يستعيد مستوياته ما قبل كوفيد

شهدت شركات الطيران نشاطاً "قويا" في تموز، وهي فترة الذروة في نصف الكرة الشمالي، مع تسجيلها 95,6% من مستويات الشهر نفسه من العام 2019، وفق ما أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) الأربعاء.



وكان للرحلات الداخلية دور كبير في إنعاش القطاع. وباحتساب الراكب الكيلومتري الإيرادي (RPK)، وهو أحد المؤشرات المرجعية للقطاع، بلغ نشاط هذه الرحلات في المتوسط 108,3% من الفترة نفسها قبل الأزمة الصحية.



ومنذ نيسان، تجاوزت مستويات الراكب الكيلومتري الإيرادي للرحلات الداخلية مستويات ما قبل كوفيد، خصوصاً بسبب إنهاء سياسات تقييد السفر في الصين حيث بلغ نشاط الرحلات الداخلية في تمّوز 122,5% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019، وفق ما أكّدت "اياتا" في تقريرها الشهري.