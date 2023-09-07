منظمة الصحة العالمية: أكثر من 300 وفاة بحمى الضنك في بنغلادش في آب

حذّرت منظمة الصحة العالمية الأربعاء من أنّ بنغلادش تشهد أسوأ موجة تفشّ لحمّى الضنك في تاريخها إذ سجّلت منذ نيسان أكثر من 135 ألف إصابة و650 وفاة بعدوى الفيروس التي ينقلها بعوض إلى الإنسان.



وفي آب، سُجّلت أكثر من 300 وفاة بسبب الإصابة بحمى الضنك الفيروسية في ثامن أكبر بلد من حيث عدد السكان، بحسب الوكالة الأممية.



وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت إنّ "الوباء يمارس ضغطًا هائلًا على النظام الصحي".



ولفت إلى أنّ عدد الحالات زاد في مختلف أنحاء البلد بعدما بدأ يتراجع في العاصمة دكا.