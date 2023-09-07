اشتباكات في شمال سوريا بين مقاتلين أكراد وآخرين مدعومين من تركيا

اندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وفصائل موالية لأنقرة في محيط مدينة منبج في شمال سوريا الأربعاء، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح.



وتأتي هذه المواجهات بعد ساعات من انتهاء اشتباكات دارت على مدار أيام عدّة في شرق البلاد بين قوات سوريا الديموقراطية ومقاتلين ينتمون الى عشائر عربية وحصدت تسعين قتيلاً.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنّ عناصر من الفصائل السورية الموالية لأنقرة التي تسيطر مع قوات تركية على شريط حدودي واسع في المنطقة "حاولوا التسلّل إلى قرى في ريف منبج الشرقي، لكنّ قوات سوريا الديموقراطية تصدّت لهم".