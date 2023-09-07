الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اشتباكات في شمال سوريا بين مقاتلين أكراد وآخرين مدعومين من تركيا

أخبار دولية
2023-09-07 | 01:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اشتباكات في شمال سوريا بين مقاتلين أكراد وآخرين مدعومين من تركيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اشتباكات في شمال سوريا بين مقاتلين أكراد وآخرين مدعومين من تركيا

اندلعت اشتباكات بين قوات سوريا الديموقراطية التي يشكّل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري وفصائل موالية لأنقرة في محيط مدينة منبج في شمال سوريا الأربعاء، ما دفع عشرات العائلات إلى النزوح.
     
وتأتي هذه المواجهات بعد ساعات من انتهاء اشتباكات دارت على مدار أيام عدّة في شرق البلاد بين قوات سوريا الديموقراطية ومقاتلين ينتمون الى عشائر عربية وحصدت تسعين قتيلاً.
     
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إنّ عناصر من الفصائل السورية الموالية لأنقرة التي تسيطر مع قوات تركية على شريط حدودي واسع في المنطقة "حاولوا التسلّل إلى قرى في ريف منبج الشرقي، لكنّ قوات سوريا الديموقراطية تصدّت لهم".

أخبار دولية

سوريا

مقاتلين

أكراد

وآخرين

مدعومين

تركيا

LBCI التالي
ماكرون: "العلم الروسي لا يمكن أن يكون موجودا في أولمبياد باريس"
منظمة الصحة العالمية: أكثر من 300 وفاة بحمى الضنك في بنغلادش في آب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-08-03

تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات في إدلب في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-09-01

مقتل تسعة جنود على الأقل في هجوم جهادي في شمال غرب سوريا

LBCI
أخبار دولية
2023-08-28

خروج مطار حلب في شمال سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
2023-08-27

ثلاثة نواب أميركيين يزورون منطقة خاضعة للمعارضة في شمال سوريا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:31

البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان

LBCI
أخبار دولية
03:12

محكمة استئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية

LBCI
أخبار دولية
03:10

المحكمة العليا المكسيكية تلغي تجريم الإجهاض في كل أنحاء البلاد

LBCI
أخبار دولية
03:05

وفد صيني يزور كوريا الشمالية لحضور احتفالات ذكرى تأسيس الدولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:01

ميقاتي: الحكومة على استعداد للتعاون مع اليونيفيل من خلال الجيش لحفظ الأمن في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-05

العام الدراسي في المدارس الخاصة ينطلق بحذر

LBCI
أمن وقضاء
04:40

حماية المستهلك أقفلت فرنا في جبل لبنان وحررت محاضر ضبط بحق متجر كبير وأصحاب مولدات كهربائية

LBCI
منوعات
2023-09-04

جريمة مروعة وقعت في بلدٍ عربي... قتلت طفلتيها من خلال كتم أنفاسهما بفوطة ثم حاولت الانتحار!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:10

المانيا وكندا الى نصف نهائي بطولة العالم لكرة السلة

LBCI
رياضة
14:06

مؤتمر صحافي للاعلان عن رالي لبنان الدولي

LBCI
أخبار دولية
14:03

اجتماع جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري: تقدم في عملية تطبيق الالتزامات من قبل سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

المعارك في ريف دير الزور... من المستفيد؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

حوار بري مكبل بشروط مسبقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

من لم يدرّس عوقب بالخصم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هل تقطع الكهرباء عن المخيمات الفلسطينية والسورية مع حلول الشتاء؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

شركة تأمين العربية تدعم مبادرة "مع كل إشارة فسحة أمل"

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
رياضة
11:23

بعد انقطاع أخباره بالكامل... أخبار حزينة حول حالة مايكل شوماخر الصحية!

LBCI
أمن وقضاء
07:47

العثور على جثة شاب في فاريا - كسروان

LBCI
أمن وقضاء
10:46

العثور على جثة سوري وزوجته الحامل مذبوحين في مجمع سياحي في جبيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

"يافطة" في بلدة ساهمت بكشف عصابة سرقة…

LBCI
منوعات
11:15

شككوا في أخلاقها... معلمة تثير غضب أولياء الأمور بعد نشرها مقطع فيديو مثير وهي ترتدي الملابس الداخلية!

LBCI
منوعات
12:15

أجّرت نصف سريرها مقابل 631 دولارًا شهريًا... امرأة تبتكر طريقة "غريبة" لكسب المال!

LBCI
منوعات
11:39

بدأت بتكبير خدودها منذ 6 سنوات... لن تصدقوا النتيجة الصادمة! (فيديو)

LBCI
فنّ
08:12

بحضور بناتهما... رياض محرز يحتفل بزواجه من عارضة الأزياء تايلور وارد وجاذبيتها حديث المتابعين! (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More