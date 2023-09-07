وفد صيني يزور كوريا الشمالية لحضور احتفالات ذكرى تأسيس الدولة

يزور وفد صيني بيونغ يانغ هذا الأسبوع للمشاركة في إحياء عيد تأسيس الدولة، وفق ما أفاد الجانبان رسميا الخميس.



وتحتفل بيونغ يانغ في التاسع من سبتمبر بالذكرى الـ75 لتأسيس البلاد، وقد أشارت القوة النووية في وقت سابق إلى أنها ستنظم عرضا عسكريا بهذه المناسبة.



وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن وفدا برئاسة نائب رئيس الوزراء الصيني ليو غوه تشونغ "سيزور جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية للمشاركة في احتفالات عيد البلاد الـ75".