محكمة استئناف في نيجيريا ترفض كل طلبات الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية



رفضت محكمة استئناف نيجيرية الأربعاء كل الطعون القانونية التي قدّمتها أحزاب المعارضة لإبطال فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو في الانتخابات التي نظمت في شباط والتي شهدت منافسة شديدة.



وقال قاضي المحكمة إن التماسات المعارضة "رُفضت" معلنا تينوبو الفائز في الانتخابات الرئاسية.

