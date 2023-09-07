البرهان يتوجه إلى قطر في ثالث زيارة خارجية منذ بدء الحرب في السودان

توجه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان صباح الخميس إلى قطر، وفق ما أعلن المجلس السيادي الانتقالي، في ثالث جولة خارجية له منذ بدء الحرب بين الجيش وقوات الدعم الدعم السريع منذ قرابة خمسة أشهر.



وأفاد المجلس الذي يتولى البرهان رئاسته، في بيان الخميس بأنه "توجه .. صباح اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية".



وأضاف المجلس في بيانه بأن البرهان "سيجري خلال الزيارة، مباحثات مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تتناول مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها والقضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الأوضاع في السودان".