ستولتنبرغ: لا مؤشر إلى أنّ الحطام في رومانيا سببه هجوم روسي متعمّد

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الخميس عدم توافر مؤشرات على أن روسيا شنّت هجومًا متعمدًا على رومانيا، بعد تأكيد بوخارست العثور على حطام محتمل لمسيّرة على أراضي الدولة العضو في الناتو.



وقال ستولتنبرغ إن رومانيا أبلغت حلفاءها الأربعاء بالعثور على الحطام، معتبرًا أن ذلك "يعكس خطر وقوع حوادث".



وأضاف في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي "لا معلومات لدينا تشير إلى أي هجوم متعمد شنته روسيا وننتظر نتيجة التحقيق الجاري".

