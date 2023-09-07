الكرملين يندد بقرار واشنطن نقل أصول روسية مجمّدة إلى أوكرانيا

ندد الكرملين الخميس بقرار الولايات المتحدة نقل أصول روسية مجمدة بقيمة 5,4 مليون دولار إلى أوكرانيا، معتبرا ذلك "غير قانوني".



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف خلال مؤتمر صحافي معلقا على القرار الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء خلال زيارة إلى كييف، "تلقينا ذلك بصورة سلبية تماما" معتبرا "غير قانوني مصادرة أو حجز" أي أصول روسية "سواء عامة أو خاصة".