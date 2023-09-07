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روسيا تحذّر من أن المناورات الأميركية-الأرمينية ستقوّض الاستقرار في القوقاز
أخبار دولية
2023-09-07 | 06:06
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روسيا تحذّر من أن المناورات الأميركية-الأرمينية ستقوّض الاستقرار في القوقاز
اعتبر الكرملين الخميس أن المناورات التي تعتزم الولايات المتحدة وأرمينيا إجراءها الأسبوع المقبل تهدّد بتقويض الاستقرار في منطقة القوقاز، في وقت تتهم يريفان حليفتها التقليدية موسكو بعدم أداء الدور المتوقع منها في ظل التوتر مع باكو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافيين "من الواضح أن إجراء مثل هذه المناورات لا يسمح باستقرار الوضع في المنطقة أو تعزيز أجواء الثقة المتبادلة"، مشددا على أن بلاده تواصل "أداء مهامها كضامن للأمن" الإقليمي على رغم الانتقادات الأرمينية.
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