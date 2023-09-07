"أدنوك للغاز" الاماراتية توقع عقدا مع شركة صينية لتصدير الغاز

أعلنت شركة "أدنوك للغاز" الإماراتية الخميس عن اتفاق مع شركة "بتروشاينا" الصينية لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة تتراوح بين 450 و550 مليون دولار، في أحدث اتفاق لها مع جهة آسيوية.



ولم يتم الإعلان عن جدول زمني لبدء عملية التصدير ولا عن الكمية التي تنوي الشركة الإماراتية توريدها في إطار الاتفاق الذي يأتي بعد صفقات مع شركتين يابانية وهندية بعد طرح أسهم "أدنوك للغاز" المملوكة للدولة في السوق في آذار.



وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للغاز" أحمد محمد العبري في بيان "لا تزال الصين سوقا رئيسيا لغاز أدنوك، وهذا الاتفاق يعزز دورنا كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال في شرق وجنوب آسيا وأبعد من ذلك".