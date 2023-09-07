أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بقوة أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، خلال زيارة إلى منطقة تشيرنيغيف التي احتلّتها موسكو في بداية الحرب.وزار بلينكن قبو مدرسة في ياجيدني، حيث احتجزت القوات الروسية عشرات القرويين، من بينهم كبار سن وأطفال.وقال "هذا مجرد مبنى واحد... (لكن) هذه قصة رأيناها مراراً وتكراراً".وأضاف "لكننا نشهد أيضاً شيئاً آخر قوياً بشكل لا يصدق... الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني".وكانت القوات الروسية قد استولت على أجزاء من تشيرنيغيف، بما في ذلك ياجيدني، بعد وقت قصير على بداية الحرب.وانسحبت بعد حوالى شهر، فيما استعادت القوات الأوكرانية السيطرة على ياجيدني في 30 آذار 2022.غير أنّ الجيش الروسي ترك المدن مدمّرة والأراضي مليئة بالألغام.وقال بلينكن إنّ ما يصل إلى ثلث أراضي أوكرانيا تكسوه ألغام أو ذخائر غير منفجرة الآن.وأضاف "لكن الأوكرانيين يتوحّدون للتخلّص من الذخائر والألغام ولاستعادة الأرض".وأكد الوزير الأميركي أنّ واشنطن "فخورة" بدعم جهود أوكرانيا "لمواجهة العدوان في الوقت الذي تتعافى فيه وأثناء إعادة الإعمار".