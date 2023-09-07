رئيس بوركينا فاسو الانتقالي: "نحن لسنا أعداء للشعب الفرنسي"

أكّد رئيس بوركينا فاسو الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري في مقابلة بثتها مساء الأربعاء هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن بلاده ليست "عدوا للشعب الفرنسي".وقال في هذه المقابلة المسجلة في 31 آب "نحن لسنا أعداء للشعب الفرنسي، بل لسياسة أولئك الذين يديرون فرنسا التي تمثّل مشكلة في إفريقيا، وبالتالي، طالما أن دولة ما ليست لها روح إمبريالية فليس من مشكلة".وأضاف "يجب القبول بعلاقة الند للند" و"القبول بمراجعة كل جوانب تعاوننا". ومن دون أن يذكرها بالاسم، انتقد فرنسا لأنها "أعطت الاستقلال" و"وضعت أشخاصا" على "رأس دول معينة".وتابع "دفعت الناس إلى توقيع الكثير من الاتفاقات التي تمنعنا من التطور"، مشيرا إلى أن "فرنسا ليست وحدها دولة إمبريالية، بل هناك دول أخرى"، من دون تسميتها.كذلك، شكك تراوري الذي وصل إلى السلطة قبل عام تقريبا بانقلاب، في مدى فعالية وجود جنود فرنسيين في بوركينا فاسو في إطار محاربة الجهاديين والذين طالب بمغادرتهم في كانون الثاني.وتسعى بوركينا فاسو مذاك إلى تعاونات جديدة. وأضاف تراوري "لدينا شركاء جدد يدعموننا بمعدات وغيرها" من دون أن يذكرهم.وكانت وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا روامبا أعربت الاثنين عن رغبة بلادها في "تعزيز التعاون الثنائي" مع إيران خلال مقابلة أجرتها في طهران مع الرئيس إبراهيم رئيسي.كذلك، ناقش وفد روسي مع تراوري الأسبوع الماضي في واغادوغو مسائل تنمية وتعاون عسكري، وقد توده تراوري إلى سان بطرسبرغ في تموز لحضور القمة الروسية-الإفريقية.