ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات تركيا إلى ثمانية قتلى

عثر عناصر إنقاذ على جثة آخر شخص كان مفقودا بعد الفيضانات التي ضربت اسطنبول وشمال غرب تركيا هذا الأسبوع، ما أدى لارتفاع حصيلة القتلى إلى ثمانية، بحسب مسؤولين.هطلت أمطار غزيرة على مناطق شمالية في اسطنبول وأجزاء من محافظة قرقلر ايلي الثلاثاء، جارفة متاجر وشاليهات مخصصة للسياح.لقي شخصان حتفهما في اسطنبول. وبلغت حصيلة القتلى في قرقلر ايلي ستة مع عثور عناصر الإنقاذ على جثة آخر شخص قيل إنه فقد في الكارثة.وأغرقت العواصف بلدة إغنيدا المطلة على البحر الأسود في قرقلر ايلي وحيث كان يقيم سياح في 18 شاليها.وأفاد نائب وزير الداخلية منير قاره أوغلو بأن تحقيقا فُتح بشأن قواعد السلامة المفروضة في الموقع السياحي.وأصدر مسؤولون أتراك مذكرة توقيف في حق مالك المنشأة على أساس أن الشاليهات بنيت بشكل غير قانوني، وفق ما ذكرت شبكة البث الخاصة "إن تي في".