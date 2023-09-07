تعيين ريمون ندونغ سيما المعارض لرئيس الغابون المخلوع رئيس وزراء إنتقاليًا

عين رئيس الغابون الإنتقالي الجنرال بريس أوليغي نغيما الخميس ريمون ندونغ سيما، الخبير الإقتصادي والمعارض الشرس للرئيس المخلوع علي بونغو، رئيس وزراء إنتقاليًا، بحسب مرسوم تلي عبر التلفزيون الحكومي.وندونغ سيما (68 عامًا) تولى بين العامين 2012 و2014 رئاسة الوزراء في عهد بونغو، لكنه ما لبث أن ابتعد عن النظام متهمًا إياه بسوء إدارة البلاد ووصل به الأمر إلى حد الترشح ضد بونغو في الإنتخابات الرئاسية في 2016 ومن ثم في 2023.والجنرال أوليغي الذي أطاح في انقلاب عسكري أبيض الرئيس علي بونغو في 30 آب بعد ساعة واحدة من إعلان الحكومة فوز الرئيس بولاية جديدة أدى الإثنين اليمين الدستورية رئيسًا لفترة إنتقالية لم يحدد مدتها.ووعد الرئيس الإنتقالي بأن تجري في نهاية هذه الفترة الإنتقالية إنتخابات حرة.كذلك، أعلن الجنرال نغيما الإثنين تشكيل حكومة إنتقالية تضم شخصيات من كل الأطياف السياسية.