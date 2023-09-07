صندوق النقد والبنك الدولي يتعهدان بتعاون أكبر في ملف المناخ

أعلن المسؤولان عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الخميس أن المؤسستين ستتعاونان بشكل أكبر لمعالجة "التهديد الوجودي" الذي يطرحه تغير المناخ.وقالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا في بيان إن "تغير المناخ يشكل تهديدًا للسلام والأمن والإستقرار الإقتصادي والتنمية في العالم".ولمواجهة ما وصفاه بأنه "التهديد الوجودي الذي يطرحه تغير المناخ"، قال المسؤولان إن المؤسستين بحاجة إلى مساعدة جميع الدول الأعضاء في التوفيق بين أهدافها المناخية والتنموية.ويسلط البيان المشترك النادر الصادر عن المسؤولين في قمة مجموعة العشرين في الهند الضوء على تركيز الرئيس التنفيذي السابق لشركة ماستركارد أجاي بانغا على قضية تغير المناخ منذ توليه مهامه في الصيف.