أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار

أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار

حضرت التطورات في السودان في الدوحة بين رئيس مجلس السيادة الإنتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي جدد الدعوة إلى وقف القتال وانتهاج الحوار والمفاوضات في السودان.



تزامنًا، وفي أول حوار له بعد العقوبات الأميركية عليه، أعلن نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم حمدان داغالو، شقيق قائد قوات الدعم محمد حمدان داغالو لقناة "سكاي نيوز عربية" أنه مع الحل الجذري للأزمة في السودان.





