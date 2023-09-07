لندن تتعهد القبض على عسكري سابق ملاحق بتهم إرهابية غداة فراره من السجن

لندن تتعهد القبض على عسكري سابق ملاحق بتهم إرهابية غداة فراره من السجن

تعهدت الحكومة البريطانية الخميس إلقاء القبض على جندي سابق فر صباح الأربعاء من سجن في لندن حيث كان ينتظر محاكمته بتهم "إرهابية"، في حين أكدت وسائل إعلام أنه ملاحق أيضًا بشبهة التجسس لصالح إيران.



وشكل فرار دانيال خليفة مصدر حرج بالنسبة للسلطات البريطانية، فقد هرب من دون أن يلاحظه أحد على متن شاحنة توصيل.



وإثر فراره، جردت قوات الأمن عملية مطاردة على مستوى البلاد، في حين أثار هربه صدمة وتساؤلات حول نظام السجون.



ويشتبه في أن الشاب البالغ من العمر 21 عامًا جمع معلومات إستخبارية يمكن أن يستخدمها إرهابيون أو أعداء للمملكة المتحدة.



ووفق عدد من وسائل الإعلام، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية، فإن السلطات تشتبه في أن العسكري السابق عمل لصالح إيران.



وقال وزير العدل أليكس شالك أمام النواب: "سيتم العثور على دانيال خليفة وسيواجه العدالة".