تحقيق رسمي كندي في تدخل جهات أجنبية بالإنتخابات

أطلقت الحكومة الكندية رسميًا تحقيقًا عامًا في تدخل جهات أجنبية في مؤسساتها الإنتخابية والديموقراطية، خصوصًا من جانب الصين، في خطوة تأتي بعد أشهر من الضغوط من جانب المعارضة.وقالت الحكومة في بيان إن لجنة التحقيق ستترأسها إعتبارًا من 18 أيلول القاضية في محكمة الإستئناف في كيبك ماري خوسيه هوغ التي وصفها البيان بأنها "واحدة من أفضل القضاة في كندا".وأشار وزير السلامة العامة والمؤسسات الديموقراطية دومينيك لوبلان في مؤتمر صحافي الخميس إلى أنه "سيتم تكليف القاضية هوغ بدراسة وتقييم تدخل الصين وروسيا وجهات فاعلة حكومية وغير حكومية أخرى من أجل تأكيد نزاهة الإنتخابات العامة للعام 2019 و2021".