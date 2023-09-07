تقرير أممي: العالم يخذل النساء والفتيات

أعربت الأمم المتحدة في تقرير حول إنعدام المساواة بين الجنسين نشر الخميس عن أسفها لأن "العالم يخذل النساء والفتيات" على أصعدة عدة، من محاربة الفقر إلى توفير التعليم وإتاحة التمثيل السياسي والفرص الإقتصادية.والتقرير الأممي الخاص بالنساء أورد أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تبنتها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية في 2015 والتي ترمي إلى بناء مستقبل أفضل للجميع بحلول 2030.لكن النتائج أتت مؤسفة، بحسب التقرير.وقالت سارة هندريكس نائبة المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة إنه "عندما ننظر إلى البيانات، فإنها تظهر أن العالم فشل في المضي قدمًا وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. لقد أصبح ذلك هدفًا بعيد المنال أكثر فأكثر".وأحد أهداف التنمية المستدامة المخصص للمساواة بين الجنسين يرمي إلى إنهاء التمييز والقضاء على العنف ضد المرأة والزواج القسري وتشويه الأعضاء التناسلية وتقاسم الأعمال المنزلية وضمان الوصول إلى الصحة الجنسية أو حتى المشاركة الفعالة في الحياة السياسية والإقتصادية.ويشير التقرير إلى أنه "في منتصف الطريق نحو عام 2030، يخذل العالم النساء والفتيات، ومعظم الأهداف في هذه الغاية المحددة لم تعد على المسار الصحيح".