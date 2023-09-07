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واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"
أخبار دولية
2023-09-07 | 16:48
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واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"
واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"
بدأت الولايات المتحدة تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"، على ما ذكر البنتاغون الخميس.
وأوضحت الناطقة سابرينا سينغ أن وزارة الدفاع الأميركية "=تجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوية 101 في نيامي إلى قاعدة الجوية 201 في أغاديز شمالًا.
أخبار دولية
واشنطن
النيجر
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