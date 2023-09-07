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أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ
أخبار دولية
2023-09-07 | 17:09
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أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ
أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ
طالبت أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا الخميس السلطات في لوكسمبورغ بالتوقف عن إحتجاز أطفال في سجون غير مؤهلة لاستقبالهم، منددة بالأوضاع "غير المقبولة وغير المناسبة" في هذه السجون.
وقالت "لجنة مناهضة التعذيب التابعة لمجلس أوروبا" في تقرير أعدته في أعقاب زيارة إلى سجون لوكسمبورغ أجرتها في الربيع إن أبرز ما لفت إنتباهها هو أوضاع الأحداث "الذين يتركون في كثير من الأحيان بمفردهم" في سجن العاصمة حيث تتم مراقبة القاصرين "بواسطة الكاميرا بشكل أساسي".
وأعربت اللجنة في تقريرها عن أسفها لأن الكادر الإجتماعي-التربوي المكلف الإشراف على هؤلاء الأحداث "غير كاف" كما أن الدعم "النفسي والإجتماعي" المفترض أن يقدم لهم "شبه معدوم".
ولاحظ التقرير أيضًا أن الكثير من الأماكن داخل السجن تسمح بالإختلاط بين السجناء البالغين والأحداث.
وشدد التقرير على أنه "عندما يتم إحتجاز أطفال بشكل إستثنائي في وحدة داخل سجن مخصص للبالغين، فيجب فصلهم بشكل صارم".
أخبار دولية
أوروبا
سجون الأحداث
لوكسمبورغ
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