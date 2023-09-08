الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين استهدفا زورقا وقاعدة للجيش في مالي

أخبار دولية
2023-09-08 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين استهدفا زورقا وقاعدة للجيش في مالي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين استهدفا زورقا وقاعدة للجيش في مالي

قُتل 64 شخصا، هم 49 مدنيا و15 جنديا، الخميس في هجومَين "إرهابيَّين" تبنّاهما تنظيم القاعدة واستهدفا زورق ركّاب وقاعدة للجيش في شمال مالي حيث أُعلِن حداد وطني ثلاثة أيّام اعتبارا من الجمعة، حسبما قالت الحكومة التي يُهيمن عليها الجيش.
     
واستهدف الهجومان المُنفصلان "زورق تمبكتو" في نهر النيجر و"موقع الجيش" في بامبا بمنطقة غاو (شمال)، وقد بلغت "الحصيلة الموقّتة للقتلى 49 مدنيا و15 جنديا" وفقا لبيان حكومي. 
     
والخميس، أعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وهي تحالف جهادي تابع لتنظيم القاعدة، مسؤوليّتها عن هجوم بامبا، بحسب منظّمة "سايت" الأميركيّة غير الحكوميّة المتخصّصة في رصد الجماعات المتطرّفة.
     
من جهتها، قالت الحكومة في بيانها إنّ جماعة نصرة الإسلام والمسلمين "تبنّت" الهجومَيْن، مشيرةً إلى أنّ الهجوم على الزورق تسبّب أيضا في "إصابات وأضرار مادية". وقد مكّن ردّ الجيش من "تحييد نحو خمسين إرهابيا"، وفق المصدر نفسه. وأعلنت الحكومة الحداد الوطني ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة. 
     
وتعرّض الزورق التابع لشركة الملاحة المالية (كوماناف) لهجوم في قطاع غورما-راروس، بين تمبكتو وغاو، حسبما ذكر الجيش المالي في وقت سابق على شبكات التواصل الاجتماعي. وقالت كوماناف لوكالة فرانس برس إنّ الزورق استُهدِف بـ"ثلاثة صواريخ على الأقل أطلِقَت على المحرّك". 
     
وقفز عدد من الركاب في الماء بمجرد بدء الهجوم حسبما قال مسؤول في كوماناف لفرانس برس.
     
وقال مسؤولون في الشركة اشترطوا حجب هوياتهم إنّ زورق تمبكتو يمكن أن يقلّ نحو 300 راكب، من دون أن يُعطوا تفاصيل بشأن عدد الأشخاص الذين كانوا على متنه. من جهته، ذكر مسؤول عسكري طلب إغفال هويته أن جنودا كانوا على متن الزورق لمرافقته، في ظل وجود تهديد أمني في المنطقة.
     
ونُفّذ الهجومان بعد أسابيع على إعلان جماعة نصرة الإسلام والمسلمين مطلع آب أنّها فرضت حصارا على تمبكتو.
      

آخر الأخبار

أخبار دولية

مدنيا

جنديا

هجومين

استهدفا

زورقا

وقاعدة

للجيش

LBCI التالي
كوريا الشمالية تكشف "غواصة نووية تكتيكية هجومية" جديدة
أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2023-09-06

مقتل 53 جنديا وعنصرا داعما للجيش في هجوم جديد في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
2023-07-08

مقتل 22 مدنيا في هجومين لجهاديين مفترضين في بوركينا فاسو

LBCI
أخبار دولية
2023-08-30

مقتل مراهق فلسطيني بعد طعنه مدنيا في القدس

LBCI
أخبار دولية
2023-08-16

مقتل 17 جنديًا في النيجر في هجوم قرب مالي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:03

واشنطن تعيد تموضع قواتها في النيجر في إجراء "احترازي"

LBCI
أخبار دولية
04:01

بلينكن يشيد بـ"الصمود الاستثنائي" للأوكرانيين بعد زيارته "كهوف الموت"

LBCI
أخبار دولية
03:53

سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي والبحث جار عن طاقمها

LBCI
أخبار دولية
02:42

لافروف يندد من بنغلادش بالاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:47

أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!

LBCI
آخر الأخبار
15:24

البنتاغون: واشنطن تجري عملية إعادة تموضع لقواتها في النيجر في إجراء "إحترازي"

LBCI
أمن وقضاء
07:25

يستدرج الفتيات ويستحصل منهن على صور غير لائقة... هل وقعتم ضحية هذه الحسابات على انستغرام؟

LBCI
منوعات
15:27

إطلاق نار خارج ملعب للبيسبول يسفر عن مقتل صبي وإصابة امرأة...وهذه التفاصيل!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:04

باسيل: حماية المسيحيين لا تكون بتهجيرهم

LBCI
رياضة
14:13

بطل عالم جديد للبنان في لعبة رفع الأثقال

LBCI
أخبار دولية
14:08

مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها

LBCI
أخبار دولية
13:54

أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت

LBCI
أخبار دولية
13:50

مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:25

مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"

LBCI
منوعات
09:47

أثناء جلوسهما في سيارتهما المتوقفة مع طفلهما... طلقات نارية أودت بهما وهذا ما حصل!

LBCI
منوعات
10:07

خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!

LBCI
اقتصاد
02:12

انخفاض بسعر البنزين وارتفاع بسعر المازوت...

LBCI
خبر عاجل
06:14

وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة

LBCI
أمن وقضاء
15:59

إشتباكات في مخيم عين الحلوة... هذه تفاصيلها

LBCI
فنّ
05:08

بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!

LBCI
حال الطقس
02:24

الحرارة ستنخفض بشكل كبير... طقس متقلب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More