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لافروف يندد من بنغلادش بالاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
أخبار دولية
2023-09-08 | 02:42
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لافروف يندد من بنغلادش بالاستراتيجية الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
ندّد وزير الخارجيّة الروسي سيرغي لافروف الخميس في بنغلادش باستراتيجيّة الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلًا إنّها "تُعرقل الصين وتعزل روسيا"، مشيدًا من جهة ثانية بدكا رغم تعرّضها لانتقادات في مجال حقوق الإنسان.
وقال لافروف إلى جانب نظيره إيه. كيه. عبد المؤمن "رغم الضغط الذي تُمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها على بنغلادش، فإنّ أصدقاءنا البنغلادشيّين يسترشدون، في سياستهم الخارجيّة، بمصالحهم الوطنيّة حصرًا".
وأضاف "نرى جيّدًا أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها يُحاولون الدّفاع عن مصالحهم في المنطقة عبر ما يُسمّى استراتيجيّة المحيطين الهندي والهادئ: من الواضح أنّ هدفهم هو عرقلة الصين وعزل روسيا في المنطقة".
أخبار دولية
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