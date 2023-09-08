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سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي والبحث جار عن طاقمها
أخبار دولية
2023-09-08 | 03:53
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سقوط طائرة مروحية في البحر قبالة دبي والبحث جار عن طاقمها
أعلن قطاع تحقيقات الحوادث الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات سقوط طائرة مروحية أقلعت من مطار في دبي مساء الخميس، مشيرا إلى أن البحث جار عن طاقمها المؤلف من شخصين.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية "وام" أن بلاغا وصل إلى الهيئة عند الساعة 20,30 بالتوقيت المحلي (16,30 ت غ) وأفاد "بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروغلف (Aerogulf)".
وأضاف أن الطائرة سقطت "في البحر وعلى متنها طياران اثنان من الجنسية المصرية و الجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي" في جنوب إمارة دبي.
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