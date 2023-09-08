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بلينكن يشيد بـ"الصمود الاستثنائي" للأوكرانيين بعد زيارته "كهوف الموت"

أخبار دولية
2023-09-08 | 04:01
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بلينكن يشيد بـ&quot;الصمود الاستثنائي&quot; للأوكرانيين بعد زيارته &quot;كهوف الموت&quot;
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بلينكن يشيد بـ"الصمود الاستثنائي" للأوكرانيين بعد زيارته "كهوف الموت"

     
أشاد وزير الخارجيّة الأميركي أنتوني بلينكن الخميس بـ"الصمود الاستثنائي" للأوكرانيّين في مواجهة الغزو الروسي، بعد زيارته قبو مدرسة في شمال أوكرانيا احتُجز داخله قرويّون في ظروف غير إنسانيّة.
     
وقال بلينكن بعد أن جال في متاهة الأقبية حيث احتَجز جنود روس جميع سكّان قرية ياغيدني تقريبًا "سمعنا مرارًا قصصًا مثل تلك التي وقعت في هذا المبنى". وأضاف خلال زيارته منطقة تشيرنيغيف "لكنّنا من خلال هذا، نرى أيضًا أمرًا قويًّا على نحو لا يُصدَّق، ألا وهو الصمود الاستثنائي للشعب الأوكراني". 

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