واشنطن تعيد تموضع قواتها في النيجر في إجراء "احترازي"

باشرت الولايات المتّحدة تنفيذ عمليّة إعادة تموضع لقوّاتها في النيجر في إجراء "احترازيّ"، على ما ذكر البنتاغون الخميس.



وقالت المتحدّثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ إنّ وزارة الدفاع الأميركيّة "تُجري إعادة تموضع لجزء من طواقمها وتجهيزاتها من القاعدة الجوّية 101 في نيامي إلى القاعدة الجوّية 201 في أغاديز" الواقعة إلى الشمال من العاصمة النيجريّة.



وأضافت "ليس هناك أيّ تهديد آني لموظّفينا أو أعمال عنف على الأرض"، مشدّدة على أنّ الخطوة مجرّد "إجراء احترازي".



وقالت إنّ "مجموعة صغيرة" ستبقى في قاعدة نيامي بعد عمليّة النقل الجارية حاليًّا.