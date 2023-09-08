الفيليبين تدين التحرّكات "غير القانونية" لسفن صينية في بحر الصين الجنوبي

ندّدت الفيليبين الجمعة بالتحركات "غير القانونية" التي تقوم بها سفن صينية في بحر الصين الجنوبي، بعد تدخل مزعوم لهذه السفن في مهمة إعادة الإمداد.



وقال فريق العمل الوطني لغرب بحر الفيليبين الذي يضم وكالات حكومية فيليبينية رئيسية، إنه "يدين بشدة السلوك غير القانوني والعدواني والمزعزع للاستقرار" لخفر السواحل الصينيين وسفنهم في هذه المياه.