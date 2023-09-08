عملية انتحارية على معسكر في غاو بشمال مالي ولا حصيلة بعد

استهدفت عملية انتحارية الجمعة معسكرا للجيش المالي في غاو (شمال) غداة هجومين نسبا إلى جهاديين أسفرا عن مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في شمال البلاد أيضا على ما أفاد الجيش.



وقال الجيش في رسالة مقتضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هجوما "متشعبا" وقع في منطقة المطار أي انه شن بوسائل مختلفة. ولم يوفر الجيش أي حصيلة للهجوم مكتفيا بالقول إن "الرد والتقييم جاريان".



ولم ترد تفاصيل كثيرة. وأفاد موظف في المطار اتصلت به وكالة فرانس برس أن هجوما شن بواسطة آليتين مفخختين تخلله إطلاق نار أيضا.



وأكد أن المطار أغلق.