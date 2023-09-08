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كييف تدين "انتخابات زائفة" نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة
أخبار دولية
2023-09-08 | 08:39
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كييف تدين "انتخابات زائفة" نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة
كييف تدين "انتخابات زائفة" نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية المحتلة
نددت أوكرانيا بـ"انتخابات زائفة" نظمتها روسيا في الأراضي الأوكرانية التي احتلتها منذ بدء غزوها للبلاد وفي شبه جزيرة القرم، داعية المجتمع الدولي إلى التنديد بها.
وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان "الانتخابات الزائفة التي نظمتها روسيا في الأراضي المحتلة موقتا لا قيمة لها بتاتا"، داعية شركاء أوكرانيا "إلى التنديد بممارسات روسيا التعسفية التي لا طائلة منها".
وطالبت أيضا بمحاكمة المسؤولين الروس الذين نظموا هذه الانتخابات ومعاقبتهم.
وأوضحت وزارة الخارجية الأوكرانية "يجب تقديم الأشخاص المرتبطين بهذه الانتخابات الزائفة، بمن فيهم قادة روسيا الاتحادية وممثلو إدارات الاحتلال إلى العدالة".
وتجري انتخابات إقليمية وبلدية في روسيا من الجمعة إلى الأحد، في غياب أي معارضة، على خلفية القمع.
وتنظم السلطات الروسية انتخابات أيضا في الأراضي الأوكرانية المحتلة وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014.
وما زالت هذه الأراضي عرضة للقتال والقصف فيما تحاول أوكرانيا استعادتها من خلال شن هجوم مضاد يواجه صعوبات.
ولا تعترف الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي، بما فيها غالبية حلفاء روسيا، بضم الأراضي الأوكرانية.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الألمانية الجمعة إن الانتخابات "ليست إلا حملة دعائية واضحة".
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