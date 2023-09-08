الملفان السوري والفلسطيني محور محادثات ليف مع وزير الخارجية الأردني في عمان

الملفان السوري والفلسطيني شكلا محور محادثات أجرتها مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان.وتطرق البحث إلى أزمة اللاجئين في المنطقة، وكان تشديد على إستمرار التعاون لحل الأزمات الإقليمية.