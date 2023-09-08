روسيا تستدعي سفير أرمينيا بعد اتخاذ إجراءات "غير ودية"

روسيا تستدعي سفير أرمينيا بعد اتخاذ إجراءات "غير ودية"



استدعت روسيا الجمعة سفير ارمينيا، البلد الحليف لموسكو، للاستفسار عن "اجراءات غير ودية" بعدما اعلنت يريفان تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.



واعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها حيال "تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الاراضي الارمينية" إضافة الى زيارة لكييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الارميني.



وتأخذ ارمينيا على موسكو وجنودها لحفظ السلام عدم القيام بمهمتهم عبر السماح لأذربيجان باغلاق ممر حيوي بالنسبة الى منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها منذ عقود بين يريفان وباكو.

