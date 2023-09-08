بلدان عدة ضحية التغير المناخي

مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين استهدفا زورقا وقاعدة للجيش في مالي

مقتل 49 مدنيا و15 جنديا في هجومين استهدفا زورقا وقاعدة للجيش في مالي

أعلى هيئة لحقوق الإنسان في أوروبا تندد بأوضاع سجون الأحداث في لوكسمبورغ