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مصرع شخصين على الأقل بسبب فيضانات في جورجيا
أخبار دولية
2023-09-08 | 15:09
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مصرع شخصين على الأقل بسبب فيضانات في جورجيا
مصرع شخصين على الأقل بسبب فيضانات في جورجيا
قضى شخصان على الأقل واعتبر ثالث مفقودًا في جورجيا إثر فيضانات وإنزلاقات للتربة تسببت بها أمطار غزيرة في الأيام الأخيرة، فيما تستمر عمليات الإغاثة لإجلاء عشرات الأشخاص، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة: "تم العثور على جثتين، إحداهما لقاصر خلال عمليات الإغاثة التي شملت قرى عدة في منطقة غوري بغرب البلاد تعرضت لإنزلاقات تربة."
واعتبر فتى مفقودًا فيما يحاول المسعفون إجلاء عشرات الأشخاص ممن احتجزوا في القرى المنكوبة.
والشهر الماضي، قضى 26 شخصًا في مدينة شوفي السياحية الصغيرة بسبب إنزلاق للتربة نتج من ذوبان أنهر جليدية وأمطار غزيرة.
أخبار دولية
فيضانات
جورجيا
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