مسلحون يقتلون 18 شخصًا في شمال شرق الكونغو الديموقراطية

مسلحون يقتلون 18 شخصًا في شمال شرق الكونغو الديموقراطية

قتل مسلحون 18 شخصًا، معظمهم من النساء والأطفال، الخميس في إقليم إيتوري الذي يشهد إضطرابات في شمال شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حسبما أفادت مصادر محلية الجمعة.



ووقع الهجوم، الذي لم تحدد هوية منفذيه، في قرية بالينجينا في مقاطعة إيرومو، وفق هذه المصادر.



وقال حاكم إيرومو سيرو سيمبا لوكالة فرانس برس: "عدنا من بالينجينا حيث دفنت 18 جثة عائدة لمدنيين"، مشيرًا إلى توقيف أحد المشتبه بتنفيذهم الهجوم.



وأكد مصدر في أجهزة الإغاثة دفن 18 ضحية في مقبرة جماعية هم 11 إمرأة وأربعة أطفال وثلاثة رجال.



وأشارت أنباء أخرى غير مؤكدة إلى وقوع هجوم آخر الجمعة في مقاطعة أخرى من الإقليم نفسه تسبب بسبعة قتلى.