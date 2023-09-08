قائد سلاح الجو الأميركي: الصين تحاول إستغلال الخبرة العسكرية الأميركية

إعتبر قائد سلاح الجو الأميركي الجنرال تشارلز براون الجمعة أن الصين تسعى إلى "إستغلال" مهارات العسكريين الأميركيين ولدى حلف شمال الأطلسي لتحسين قواتها المسلحة.تقول الولايات المتحدة إن الصين تمثل أكبر تحد تواجهه، وإن الحفاظ على التفوق العسكري يساعد جهود واشنطن لردع أي عدوان قد تقوم به بكين.وكتب براون الذي تم ترشيحه ليصبح رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة في وثيقة موجهة إلى أفراد القوات الجوية: "إن جيش التحرير الشعبي يريد إستغلال معرفتكم ومهاراتكم لسد الثغرات في قدراته العسكرية... هناك شركات أجنبية تستهدف وتجند المواهب العسكرية التي دربتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي في مختلف التخصصات والمجالات المهنية لتدريب جيش التحرير الشعبي في الخارج".وأشار إلى أنه "من خلال تدريب المدربين بشكل أساسي، فإن العديد من أولئك الذين يقبلون العقود مع هذه الشركات الأجنبية يقوضون أمننا القومي، ويعرضون سلامة زملائهم من أفراد الخدمة والبلاد للخطر، وربما ينتهكون القانون".