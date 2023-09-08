إكتشاف منشآت مبنية بالخرسانة المسامية في مطاري هيثرو وغاتويك اللندنيين

إكتشاف منشآت مبنية بالخرسانة المسامية في مطاري هيثرو وغاتويك اللندنيين

أعلن مطارا هيثرو وغاتويك اللنديان الجمعة أنهما اكتشفا في منشآتهما أجزاء مبنية بخرسانة مساميّة من نفس النوع الذي دفع بالحكومة لإغلاق عشرات من مدارس البلاد خشية إنهيارها بسبب تردي نوعية هذا الباطون بمرور الوقت.



وقال مطار هيثرو، المطار الرئيسي في بريطانيا، في بيان تلقته وكالة فرانس برس الجمعة إن "القطاع على علم بوجود هذه الخرسانة في بعض المنشآت وقد اتخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة في المباني المعنية".



وأضاف: "على غرار العديد من الشركات الأخرى، أجرينا عملية تقييم لممتلكاتنا العقارية وسنواصل الحد من المخاطر حيثما يتم العثور على هذه المواد".

