واشنطن تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

واشنطن تعلن إنهاء آخر خلاف تجاري مع نيودلهي

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها اتفقت مع الهند على حل آخر نزاع بينهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك في الوقت الذي إلتقى فيه الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ماريندرا مودي عشية قمة مجموعة العشرين.



وقالت المسؤولة في البيت الأبيض عن الملف التجاري كاثرين تاي في بيان إن "إتفاق اليوم يحل النزاع المتبقي منذ فترة طويلة ويفتح فصلًا جديدًا من التعاون الثنائي الذي سيعمق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والهند".



ويتعلق النزاع بين البلدين بالدواجن وعلى وجه الخصوص بقيود فرضتها الهند على إستيراد بعض المنتجات الزراعية من الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إنفلونزا الطيور.



وفي إطار الإتفاق الذي تم الإعلان عنه الجمعة، وافقت الهند على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات الأميركية مثل الديك الرومي والبط المجمد، إلى جانب التوت الأزرق الطازج والتوت البري.

