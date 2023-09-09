في حصيلة أولية: 296 قتيلا و153 جريحا جراء زلزال ضرب المغرب ليل الجمعة السبت

قُتل 296 شخصا وأصيب 153 جراء زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة السبت بلغ قوته 6,8 درجات، وفق حصيلة رسمية موقتة أوردتها وزارة الداخلية



واشارت الوزارة في بيان "في حصيلة أولية... أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت".



وأضافت: "كما سجلت إصابة 153 شخصا... تم نقلهم إلى المستشفيات".

