بن سلمان يصل إلى الهند للمشاركة بقمة مجموعة العشرين

وصل وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى نيودلهي للمشاركة في قمّة مجموعة العشرين.وكان في استقبال بن سلمان على مدرج المطار في نيودلهي فرقة نسائية أدت رقصة على أنغام موسيفى فولكلورية.ويُرتقب أن يوقّع بن سلمان اتّفاقا مبدئيا مع الولايات المتحدة والإمارات والاتّحاد الأوروبّي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين يتعلّق بالتنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، يهدف إلى ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.وأوضح نائب مستشار الأمن القومي الأميركي جون فاينر أن هذا المشروع "أتى نتيجة جهود دبلوماسية هادئة وثنائية وفي إطار متعدد الأطراف أيضا".وأكد أن المشروع "له قدرات كبيرة لكن لا نعرف كم سيستغرق من الوقت" ليتبلور.