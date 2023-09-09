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مسؤول أميركي: توقيع اتفاق بشأن مشروع للنقل عبر البحر والسكك الحديد في الشرق الأوسط بقمة العشرين

أخبار دولية
2023-09-09 | 01:00
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مسؤول أميركي: توقيع اتفاق بشأن مشروع للنقل عبر البحر والسكك الحديد في الشرق الأوسط بقمة العشرين
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مسؤول أميركي: توقيع اتفاق بشأن مشروع للنقل عبر البحر والسكك الحديد في الشرق الأوسط بقمة العشرين

أعلن مسؤول أميركي أنّ قمّة مجموعة العشرين ستشهد توقيع اتّفاق بشأن التنفيذ المُحتمل لمشروع كبير للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد، بهدف ربط الهند بأوروبا عبر الشرق الأوسط.
     
مُتطرّقًا إلى النتائج المتوقّعة من قمّة مجموعة العشرين التي تنطلق السبت في نيودلهي، تحدّث نائب مستشار الأمن القومي جون فاينر أمام الصحافة عن "اتّفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والسعوديّة والإمارات والاتّحاد الأوروبي وشركاء آخرين في مجموعة العشرين من أجل استكشاف مشروع للنقل عن طريق البحر والسكك الحديد سيتيح تدفّق التجارة والطاقة والبيانات من الهند عبر الشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا".

أخبار دولية

مشروع للنقل عبر البحر والسكك الحديد

قمة العشرين

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